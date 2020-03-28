Минобразования сделало заявление по приему в первый класс

В Азербайджане отложены собеседования по приему в первый класс в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство образования.

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