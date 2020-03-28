https://news.day.az/society/1217053.html Минобразования сделало заявление по приему в первый класс
Минобразования сделало заявление по приему в первый класс
В Азербайджане отложены собеседования по приему в первый класс в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство образования.
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