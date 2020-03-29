Власти Баку предупреждают: Не платите за дезинфекцию домов и дворов!

В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

С полной версией сообщения ИВ города можно ознакомиться по ссылке.

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