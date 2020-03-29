https://news.day.az/society/1217261.html Власти Баку предупреждают: Не платите за дезинфекцию домов и дворов!
Власти Баку предупреждают: Не платите за дезинфекцию домов и дворов!
В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть Баку.
С полной версией сообщения ИВ города можно ознакомиться по ссылке.
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