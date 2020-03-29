https://news.day.az/society/1217444.html "Азеригаз" возобновил работу в службах ASAN
"Азеригаз" возобновил работу в службах ASAN
С сегодняшнего дня ПО "Азеригаз" возобновило обслуживание граждан в первом Центре службы ASAN на проспекте Гейдара Алиева и первом Центре ASAN Kommunal, в каждом из которых работают два "окна", сообщает Day.Az со ссылкой на ПО.
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