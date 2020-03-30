https://news.day.az/society/1217792.html В Азербайджане тестовые экзамены по приему на госслужбу будут бесплатными
В Азербайджане тестовые экзамены по приему на госслужбу будут бесплатными
Учитывая особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) до июля 2020 года будет бесплатно проводить тестовые онлайн-экзамены (2 варианта), размещенные на портале otk.az для оказания поддержки кандидатам, готовящимся к поступлению на государственную службу, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
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