В Азербайджане тестовые экзамены по приему на госслужбу будут бесплатными

Учитывая особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) до июля 2020 года будет бесплатно проводить тестовые онлайн-экзамены (2 варианта), размещенные на портале otk.az для оказания поддержки кандидатам, готовящимся к поступлению на государственную службу, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

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