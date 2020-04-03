В Азербайджане названы районы, где наблюдается плотный поток пассажиров

Статистика по соблюдению населением Азербайджана требований Оперативного штаба в рамках усиления мер по социальной изоляции в регионах неудовлетворительна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Мингячевире, Шеки, Ширване, Сальяне, Товузе, Газахе и Барде наблюдается плотный поток пассажиров в транспорте, осуществляющем внутренние перевозки.

"Плотность пассажиропотока почти на 95-100 процентов снизилась в Лерике, Ярдымлы, Сиязани, Гахе, Загатале, Балакене, Губе, Габале, Исмаиллы, Гобустане, Хызы, Сабирабаде, Имишли, Джалилабаде, Билясуваре, Хачмазе, Агдаме и Гаджигабуле. Выражаем благодарность всем пассажирам, которые с пониманием относятся к неотложным и необходимым мерам правительства", - сказала Аллахъярова.