https://news.day.az/society/1219851.html Нужно ли получать разрешение лицам младше 18 лет? - Официально
Нужно ли получать разрешение лицам младше 18 лет? - Официально
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал некоторые детали механизма получения SMS-разрешений, который вступит в силу завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов заявил Real TV, что в механизме не нашел отражения тот факт, что граждане в возрасте до 18 лет должны получить разрешение на выход из дома:
"Конкретного решения по этому вопросу не существует. В мире нет законов, охватывающих все сферы жизни. Люди в возрасте до 18 лет могут выходить на улицу, ходить на рынок, в аптеку. Это должно регулироваться семьей".
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