Нужно ли получать разрешение лицам младше 18 лет?

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал некоторые детали механизма получения SMS-разрешений, который вступит в силу завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов заявил Real TV, что в механизме не нашел отражения тот факт, что граждане в возрасте до 18 лет должны получить разрешение на выход из дома:

"Конкретного решения по этому вопросу не существует. В мире нет законов, охватывающих все сферы жизни. Люди в возрасте до 18 лет могут выходить на улицу, ходить на рынок, в аптеку. Это должно регулироваться семьей".