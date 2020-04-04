TƏBİB приглашает добровольцев из числа работников здравоохранения к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

Принимая во внимание многочисленные обращения лиц, желающих принять непосредственное участие в этом процессе, Отделение контроля над заболеваниями и профилактики (TƏBİB) приглашает работников здравоохранения к сотрудничеству на добровольной основе для поддержки мер по борьбе с инфекцией COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, медицинские работники, желающие добровольно служить в определенных учреждениях страны для лечения болезни COVID-19, могут обратиться по ссылке.