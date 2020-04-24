Тяжелая авария в Баку, есть погибший

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Автобус марки Daewoo, управляемый жителем города Баку А.Мамедовым (1964 г.р.), столкнулся с автомобилем Mercedes, управляемым Н.Гасановым (1966 г.р.).

В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.