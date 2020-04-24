В Азербайджане меняется система СМС-разрешений 8103.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в связи со смягчением режима карантина, с 00.00 27 апреля меняется и система выдачи СМС-разрешений.



Разрешение по коду 1 (по медицинской необходимости) будет выдаваться не на 2, а на три часа.



Так, разрешение по коду 2 (разрешение выйти из дома для пользования услугами объектов, которым разрешено работать) теперь будет выдаваться на три часа раз в сутки. Разрешение по коду 3 - для участия в похоронах близкого родственника - остается без изменений.



