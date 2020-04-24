https://news.day.az/society/1227752.html В Азербайджане меняется система СМС-разрешений 8103 - с 27 апреля
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в связи со смягчением режима карантина, с 00.00 27 апреля меняется и система выдачи СМС-разрешений.
В Азербайджане меняется система СМС-разрешений 8103 - с 27 апреля
В Азербайджане меняется система СМС-разрешений 8103.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в связи со смягчением режима карантина, с 00.00 27 апреля меняется и система выдачи СМС-разрешений.
Разрешение по коду 1 (по медицинской необходимости) будет выдаваться не на 2, а на три часа.
Так, разрешение по коду 2 (разрешение выйти из дома для пользования услугами объектов, которым разрешено работать) теперь будет выдаваться на три часа раз в сутки. Разрешение по коду 3 - для участия в похоронах близкого родственника - остается без изменений.
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