Вюсал Гусейнов: В Миграционную службу поступили обращения для получения материальной помощи

В Государственную миграционную службу поступили обращения от мигрантов для получения материальной помощи.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

По словам главы Службы, эти обращения были перенаправлены в министерство труда и социальной защиты населения и другие соответствующие структуры: "Также посредством волонтеров Службы некоторым мигрантам была оказана поддержка и помощь. Обращения этих лиц, связанные с проблемами транспорта и работы, были рассмотрены нами, и в рамках полномочий этим лицам была оказана помощь".