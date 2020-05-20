https://news.day.az/society/1236833.html Вюсал Гусейнов: В Миграционную службу поступили обращения для получения материальной помощи
Вюсал Гусейнов: В Миграционную службу поступили обращения для получения материальной помощи
В Государственную миграционную службу поступили обращения от мигрантов для получения материальной помощи.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.
По словам главы Службы, эти обращения были перенаправлены в министерство труда и социальной защиты населения и другие соответствующие структуры: "Также посредством волонтеров Службы некоторым мигрантам была оказана поддержка и помощь. Обращения этих лиц, связанные с проблемами транспорта и работы, были рассмотрены нами, и в рамках полномочий этим лицам была оказана помощь".
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