https://news.day.az/society/1236981.html Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей нет зараженных коронавирусом
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей нет зараженных коронавирусом
Государственный комитет по работе с религиозными структурами не владеет информацией о случаях инфицирования коронавирусом среди религиозных деятелей, осуществляющих официальную деятельность.
Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.
Он отметил, что при возникновении таких случаев Госкомитет был бы проинформирован.
"В связи с этим у нас нет никакой информации, и следовательно нет случаев инфицирования", - уточнил Мубариз Гурбанлы.
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