В период пандемии зафиксирован 1 751 подземный толчок

За время пандемии сейсмические станции зарегистрировали 1 751 подземный толчок в Азербайджане, а по стране и прилегающих к ней территориях произошло 1 195 землетрясений.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при АН Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, комментируя исследовательские работы, проводимые в Центре во время пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Етирмишли, в Азербайджане и прилегающих территориях было зарегистрировано 10 землетрясений магнитудой 3 балла и выше, четыре из которых ощущались: "В период пандемии усилилась сейсмоактивность в юго-восточной части Большого Кавказа, то есть Огуз-Габалинском, Шамахинском, Сиязаньском, Губинском регионах. Уровень активности был выше сейсмического фона в Талышской горной зоне на территории Самуха. Сейсмичность в акватории Каспия был на уровне фона. После сильных толчков, произошедших на ирано-турецкой границе, продолжаются афтершоки, наблюдается сейсмичность выше уровня фона".