В Огузе найдено растерзанное тело 12-летнего мальчика

В Огузе обнаружено тело пропавшего подростка.

Ранее МЧС распространило информацию о пропавшем жителе села Хачмаз Огузского района, передает Day.Az.

Как сообщается на сайте министерства, поступила информация о пропаже на территории лесного массива близ села Хачмаз 12-летнего Мамедли Джабраила Вусал оглу.

Спасатели Северо-западного регионального центра МЧС, которые были привлечены для поисков, обнаружили в лесу тело растерзанного зверями мальчика.

Предполагается, что на ребенка напал медведь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Будет предоставлена официальная информация.

При каких обстоятельствах ребенок пропал в лесу - неизвестно.