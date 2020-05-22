В Огузе найдено растерзанное тело 12-летнего мальчика
В Огузе обнаружено тело пропавшего подростка.
Ранее МЧС распространило информацию о пропавшем жителе села Хачмаз Огузского района, передает Day.Az.
Как сообщается на сайте министерства, поступила информация о пропаже на территории лесного массива близ села Хачмаз 12-летнего Мамедли Джабраила Вусал оглу.
Спасатели Северо-западного регионального центра МЧС, которые были привлечены для поисков, обнаружили в лесу тело растерзанного зверями мальчика.
Предполагается, что на ребенка напал медведь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Будет предоставлена официальная информация.
При каких обстоятельствах ребенок пропал в лесу - неизвестно.
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