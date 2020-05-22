Граждане стали проявлять активность в решении экологических проблем

В Азербайджане в последние годы растет интерес к вопросам экологической безопасности. Население страны стало проявлять заинтересованность и социальную активность в решении экологических проблем.

Как передает Day.Az, об этом рассказал в интервью Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

По его словам, в обществе появляется все больше ответственных граждан в области экологии.

"Экологические волонтеры активно участвует в акциях, которые проводит министерство совместно с Фондом Гейдара Алиева и общественной организацией İDEA. Несомненно, заниматься формированием экологической культуры нужно с малых лет. Эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Поэтому если эко-культура в мировоззрении людей займет достойное место, то, конечно, можно надеяться, что все стоящие перед нами задачи будут решены. Ведь состояние окружающей среды играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны. Я полагаю, что внимание к вопросам экологической безопасности значительно усилилось, в том числе благодаря целеустремленной работе наших экологов", - отметил он.

По его словам, 23 мая - день работников министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, как профессиональный праздник, установлен распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 мая 2007 года и выбран не случайно. В этот день в 2001 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева, в соответствии со структурными реформами в правительстве страны, было создано министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, отвечающее сегодня за регулирование деятельности, связанной с экологией, охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов в стране.

"Этот праздник отмечают не только специалисты по охране окружающей среды, работники министерства, но и представители общественных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере экологии, а также все те, кому не безразлично наше будущее. В этот день с целью привлечения внимания жителей страны к проблемам экологии и окружающей среды обычно проходят различные мероприятия. По традиции отмечают ведущих экологов и общественных деятелей, которые внесли свой вклад в сохранение окружающей среды и биоразнообразия, защиту лесов, в обеспечение экологической и гидрометеорологической безопасности и в формирование новой экологической культуры в нашем обществе. В этот день мы выражаем им благодарность за проделанную работу, обсуждаем пути решения экологических проблем, с которыми сталкивается наша страна", - сказал он.

Как отметил замминистра, загрязнение воздуха - сложная проблема, но каждый из нас способен содействовать ее решению.

"Умение различать виды загрязнения и их степени их влияния на здоровье и окружающую среду позволяет предпринимать конкретные шаги, способствующие улучшению качества воздуха по стране.

На долю транспортного сектора приходится более половины выбросов углекислого газа и этот уровень продолжает расти. Во многих странах одним из главных источников загрязнения является выработка энергии. Промышленные процессы также влияют на загрязнение воздуха. В сельском хозяйстве есть два основных источника загрязнения воздуха: выбросы метана и аммиака в сегменте животноводства и сжигание сельскохозяйственных отходов. Около 24% всех парниковых газов мира формируются в связи с деятельностью сельского хозяйства, лесоводства и других видов землепользования. Открытое сжигание отходов и органический мусор на свалках выделяют в атмосферу вредные вещества", - добавил он.

По словам замминстра, своевременные карантинные меры, принятые в стране, были направлены на защиту здоровья населения.

"Наряду с этим, было отмечено значительное улучшение состояния окружающей среды, что лишний раз подтвердило возможность улучшения экологической обстановки. Но наша цель должна заключаться в достижения подобных результатов не тотальными запретами, а путем соблюдения экологических норм во всех сферах жизнедеятельности", - подытожил он.