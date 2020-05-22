Арестован еще один чиновник

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении еще одного чиновника.

Как передает Day.Az, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре расследовало поступившую информацию о требовании взяток в Агдашском отделении Госфонда соцзащиты для выделения социальной помощи малоимущим семьям.

В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения на то, что советник Агдашского отделения Госфонда соцзащиты Махарат Ахмедов, злоупотребляя должностными полномочиями, потребовал у гражданина взятку в 1000 манатов для того, чтобы помочь его родственнику в получении социальной помощи.

Махарат Ахмедов был задержан в момент получения взятки. По факту возбуждено уголовное дело по статье 311,1 (получение взятки). М. Ахмедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.