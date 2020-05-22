https://news.day.az/society/1237806.html На трассе Баку-Шамахы обновляется дорожная разметка
На трассе Баку-Шамахы обновляется дорожная разметка
С целью регулирования движения транспортных средств сегодня до вечерних часов на Бакинской кольцевой автомобильной дороге проводится работа по ремонту стальных разделителей с поперечной разметкой, а также на автомагистрали Баку-Шамахы - работа по обновлению дорожной разметки, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
Двигаясь по этим дорогам, водителям следует быть внимательными, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.
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