На трассе Баку-Шамахы обновляется дорожная разметка

С целью регулирования движения транспортных средств сегодня до вечерних часов на Бакинской кольцевой автомобильной дороге проводится работа по ремонту стальных разделителей с поперечной разметкой, а также на автомагистрали Баку-Шамахы - работа по обновлению дорожной разметки, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Двигаясь по этим дорогам, водителям следует быть внимательными, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.