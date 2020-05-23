https://news.day.az/society/1238018.html Скорость ветра в Баку достигла 20 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Скорость ветра в Баку достигла 20 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода, наблюдаемая сейчас в Азербайджане.
По состоянию на 16:00 23 мая северо-западный ветер, начиная с западных районов, усилился до 20 м/сек.
Об этом Day.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, максимальная скорость ветра в Нафталане составила 32 м/с, Гяндже - 28 м/с, Товузе и Тертере - 25 м/с, Хачмазе и Агстафе - 20 м/с, Ярдымлы - 16 м/с, Баку - 20 м/с.
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