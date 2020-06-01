В Масаллы на жилой дом напали 17 змей

Житель Масаллы убил 17 змей, напавших на его дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера вечером дом жителя села Рюдякянар Ильхама Алигейдар оглу Акберова и прилегающий к нему участок заполнили змеи. Жители дома различными хозяйственными инструментами обезвредили 17 змей, длина самой крупной из которых составляла 1,3 м.

Дом расположен близко к озеру. Хозяин дома сказал, что за 25 лет проживания на этой территории змеи появлялись только на прилегающем участке, а сейчас они оказались непосредственно в доме. Теплая погода также спровоцировала активность змей.

В связи с этим хозяин дома обратился в сельское представительство исполнительной власти, муниципалитет. Сегодня во дворе дома были проведены дезинфекционные работы.