В Баку приостанавливается работа экспресс-автобусов

С 4 июня прекращаются пассажирские перевозки по 7 экспресс-маршрутам, которые были организованы в связи с усилением особого карантинного режима и ограничением работы Бакинского метрополитена.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), эксплуатируемые по этим линиям автобусы по итогам конкурса будут привлечены к пассажирским перевозкам по линиям, которые выделены ООО "BakuBus".

Таким образом, часть технически непригодных для эксплуатации автобусов будет выведена.

Отметим, организованные с целью обеспечения перевозки граждан в дни особого карантинного режима 7 экспресс-маршрутов функционировали в течение двух месяцев. За этот период по экспресс-маршрутам было перевезено около 1,5 млн пассажиров.