"Использование общественного и личного транспорта на выходных будет полностью запрещено. Исключения предусмотрены в отношении тех, кто работает в определенных сферах".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы отметил, что сегодня медицинские учреждения оказывают услуги благодаря труду наших самоотверженных врачей: "Врачи продолжают выполнять тяжелую работу. Во многих зарубежных странах пациенты до тяжелого или средней степени тяжести состояния остаются дома. Однако у нас пациента размещают в соответствующее медицинское учреждение сразу же после положительного результата теста. По этой причине, несмотря на такое количество заразившихся людей, число умерших небольшое".