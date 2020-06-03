https://news.day.az/society/1241098.html Ибрагим Мамедов: Граждане могут закупить продукты на 48 часов
Ибрагим Мамедов: Граждане могут закупить продукты на 48 часов
По необходимости режим карантина может быть ужесточен или смягчен.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, правительство не хочет вводить ограничения, так же как этого не хотят и граждане.
"Это может повлечь за собой серьезные экономические проблемы. Хорошо, что в Азербайджане не наблюдаются какие-либо экономические проблемы. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. Ограничения вводятся для защиты здоровья граждан", - сказал Мамедов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре