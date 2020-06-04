Адалет Гаджиев: Безответственное поведение в период карантинного режима может привести к тяжелым последствиям

Безответственное поведение в период карантинного режима может привести к тяжелым последствиям.

Об этом сказал Trend директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, член Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев, передает Day.Az.

"Несоблюдение некоторыми гражданами карантинного режима может привести к очень опасным последствиям. Вчера все отечественные СМИ облетела шокирующая новость - выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались пять человек. Только подумайте, какие это цифры - 325 новых случаев! Причем среди пяти скончавшихся - двое людей, которым было по 42 и 47 лет. И это при том, что государство делает все необходимое для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции. Масштаб мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, проводимых в Азербайджане, очень большой. В нашей стране все силы и ресурсы направлены на то, чтобы защитить здоровье и жизни граждан от этого вируса. Но огромная ответственность за происходящее ложится и на нас, в этой ситуации от граждан требуется только одно - строго соблюдать требования карантинного режима. Если все в полном объеме будут соблюдать предписанные нормы - надевать медицинские маски, придерживаться дистанции в общественных местах, выполнять санитарно-гигиенические требования, тогда и ситуация с коронавирусом может улучшиться. Нельзя думать только о себе. Мы все видим, к чему приводит халатность - число зараженных и летальных исходов увеличилось. Каждый гражданин нашей страны должен проявить благоразумие и ответственность в создавшейся тяжелой ситуации, и понимать, что сейчас основная наша задача заключается в том, чтобы неукоснительно выполнять все правила карантинного режима", - сказал Гаджиев.

Отметим, что в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина. В своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение. Основная цель всех осуществляемых шагов - это защита здоровья и жизни наших граждан.