"Азеригаз" предупредил абонентов-владельцев смарт-счетчиков

Абонентам со смарт-счетчиками следует пополнить баланс как минимум на два дня.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров. По его словам, абоненты приблизительно знают, когда могут закончиться средства на счетчике, поэтому они должны заранее подготовиться.

"Во всяком случае каждый знает свой семейный бюджет и контролирует средства, которые загружаются в счетчик. В городах повсеместно есть платежные терминалы. Просим каждого пополнить баланс на своей карточке до конца сегодняшнего дня", - сказал Сафаров.

Он добавил, что "Азеригаз" будет работать и в выходные, однако в соответствии с постановлением Кабинета министров на это время будет сокращено число работающих сотрудников.

""Азеригаз", как организация, предоставляющая коммунальные услуги, будет работать и в выходные, как и другие предприятие коммунального сектора, но в ограниченном составе. В постановлении Кабинета Министров о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отмечается, что на работу будут выходить только сотрудники, деятельность которых необходима для снабжения газом абонентов, а также сотрудники аварийной службы. Помимо этого будут работать колл-центры 104/185. и активный телефонный номер 077-310-41-04 по которому граждане могут направить голосовые, а также видеообращения через мобильное приложение Whatsapp", - добавил Джейхун Сафаров.