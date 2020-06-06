https://news.day.az/society/1241933.html Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 8 июня
Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 8 июня
Опубликовано расписание телеуроков на восьмое июня по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az.
Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно и на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеоуроков министерства образования.
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