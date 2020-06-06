Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 8 июня

Опубликовано расписание телеуроков на восьмое июня по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az.

Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно и на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеоуроков министерства образования.