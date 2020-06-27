В Баку задержаны наркоторговцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники 43-го отдела Бинагадинского районного управления полиции (РУП) задержали за участие в незаконном обороте наркотиков жителей поселка Бинагади, ранее судимых Ровшана Асадзаде и Камиля Гулиева. В ходе обыска при них было обнаружено и изъято 274 гр героина и психотропного вещества метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что Р.Асадзаде разыскивался по статье УК 234.2 (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).

В своих показаниях задержанные признались в том, что занимаются продажей наркотиков.

Материалы, собранные по факту в 43-м отделе полиции, отправлены в следственный отдел Бинагадинского РУП, расследование продолжается.