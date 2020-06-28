https://news.day.az/society/1248507.html В Сабирабаде ВАЗ сбил насмерть 62-летнего мужчину
В Сабирабаде ВАЗ сбил насмерть 62-летнего мужчину
Сбитый в Сабирабаде мужчина скончался в больнице.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Сурра.
Автомобиль марки "ВАЗ 21011", управляемый Агаевым Сейиднасиром Ашраф оглу, сбил жителя села Нагиева Мехмана Абдулла оглу 1958 г.р. Пострадавший был доставлен в Ширванскую городскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Спасти пациента не удалось, он скончался в реанимации.
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