Назван район Азербайджана, где больше всего зараженных коронавирусом

В Азербайджане объявлены ​​последние данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Day.Az, согласно статистике, размещенной на koronavirusinfo.az, растет число зараженных в Баку. Так, по предыдущим показателям доля Баку в общем количестве заражений составляла 52%, а сейчас она составляет 53,4%.

Далее с самым большим числом зараженных в списке идут Абшеронский район - 15,8% и Гянджа-Газах - 9,4%. Меньшее число заразившихся в Нахчыване, там их всего 0,03% от общего числа заражений по стране.

Добавим, что 1,6% больных коронавирусом в Азербайджане инфицированы за рубежом.