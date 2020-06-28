https://news.day.az/society/1248570.html ВОЗ прокомментировал распространение коронавируса через сети 5G
ВОЗ прокомментировал распространение коронавируса через сети 5G
Вирусы не распространяются через радиоволны/мобильные сети.
Как сообщает Day.Az, об этом на своем официальном сайте заявило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.
Отмечено, что COVID-19 распространился также в странах, где нет мобильных сетей 5G:
"Вирус COVID-19 распространяется через вдыхаемые капли, выделяемые зараженным человеком в результате кашля, чихания или во время разговора. Вы можете заразиться вирусом, если дотронетесь до загрязненной поверхности, а затем дотронетесь до своего рта или носа".
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