ВОЗ прокомментировал распространение коронавируса через сети 5G

Вирусы не распространяются через радиоволны/мобильные сети.

Как сообщает Day.Az, об этом на своем официальном сайте заявило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Отмечено, что COVID-19 распространился также в странах, где нет мобильных сетей 5G:

"Вирус COVID-19 распространяется через вдыхаемые капли, выделяемые зараженным человеком в результате кашля, чихания или во время разговора. Вы можете заразиться вирусом, если дотронетесь до загрязненной поверхности, а затем дотронетесь до своего рта или носа".