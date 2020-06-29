В Гяндже произошло цепное ДТП

В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Атабеков столкнулись грузовик марки "Ford", легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "Mercedes". В результате аварии пострадали 3 человека. 

Пострадавшие госпитализированы, проводится расследование.