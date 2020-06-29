https://news.day.az/society/1248783.html В Гяндже произошло цепное ДТП - есть пострадавшие
В Гяндже произошло цепное ДТП - есть пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Атабеков столкнулись грузовик марки "Ford", легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "Mercedes". В результате аварии пострадали 3 человека.
Пострадавшие госпитализированы, проводится расследование.
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