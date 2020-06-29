ГЭЦ о выборе специализации на вакантные места в магистратуру

Выбор специализации по вакантным местам в магистратуру будет объявлен в июле.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что список вакантных мест будет обнародован в июле на сайте ГЭЦ и в следующем номере журнала "Магистр".

Конкурс и выбор специализации по вакантным местам стартуют после завершения регистрации с 6 по 15 июля.

Напомним, в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7635 - азербайджанский сектор, 689 - русский сектор). По итогам конкурса, план приема в высшие учебные заведения заполнен на 88.38 %. 1094 плановых мест (11.62 %) остались незамещенными.