Временно прекращается движение ряда электричек

В связи со снижением пассажиропотока ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 30 июня 2020 года временно прекращает движение ряда электропоездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, временно прекращается движение следующих электропоездов:

отправляющегося из Баку в 16:20 6609 Баку-Пиршаги-Сумгайыт,

отправляющегося из Баку в 18:55 6021 Баку-Хырдалан-Сумгайыт,

отправляющегося из Сумгайыта в 17:13 6018 Сумгайыт-Хырдалан-Баку,  

отправляющегося из Сумгайыта в 20:43 6030 Сумгайыт-Хырдалан-Баку. 