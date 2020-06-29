https://news.day.az/society/1248903.html Временно прекращается движение ряда электричек - Причина
Временно прекращается движение ряда электричек - Причина
В связи со снижением пассажиропотока ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 30 июня 2020 года временно прекращает движение ряда электропоездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.
Как сообщили Day.Az в ЗАО, временно прекращается движение следующих электропоездов:
отправляющегося из Баку в 16:20 6609 Баку-Пиршаги-Сумгайыт,
отправляющегося из Баку в 18:55 6021 Баку-Хырдалан-Сумгайыт,
отправляющегося из Сумгайыта в 17:13 6018 Сумгайыт-Хырдалан-Баку,
отправляющегося из Сумгайыта в 20:43 6030 Сумгайыт-Хырдалан-Баку.
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