https://news.day.az/society/1249357.html Ягут Гараева объявила, когда будет готова вакцина против коронавируса
Ягут Гараева объявила, когда будет готова вакцина против коронавируса
Разработка и продажа вакцины - долгий процесс.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az.
По ее словам, в настоящее время разработка вакцины в связи с этим заболеванием продолжается: "Нет фактов, подтверждающих, о вакцина уже создана в какой-либо стране. После разработки первых пробных версий вакцины необходимо будет изучить ее влияние на организм. Пока еще применение пробных прививок не началось. Об этом пока рано говорить".
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