В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы

В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в июле 2020 года, 29 июня были проинформированы посредством sms-cообщений Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.

Также граждане могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте госслужбы www.seferberlik.gov.az, введя необходимую информацию о себе.

Сведения о призыве на срочную действительную воинскую службу можно также получить, отправив с мобильных телефонов номер удостоверения личности призывника на номер 9100.

Госслужба просит призывников соблюдать требования особого карантинного режима, самоизоляции и санитарно-гигиенические правила.