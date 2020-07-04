"Ай джамаат, что вы творите?!" - глава Шамкира эмоционально уговаривает граждан не нарушать карантин - ВИДЕО
4 июля в Оперативный штаб, созданный при исполнительной власти Шамкирского района, поступила информация о попытке провести траурную церемонию в селе Ашагы Сейфали Шамкирского района.
Как сообщает Day.Az, глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов, а также руководители районных правоохранительных органов и сотрудники милиции немедленно прибыли в село и не допустили начало траурной церемонии.
Оказавшись на месте происшествия, глава района крайне эмоционально пытался объяснить гражданам, что карантин нарушать нельзя и что вопрос пандемии является крайне важным вопросом.
Организаторы церемонии были наказаны. Против жителей деревни, которые присутствовали на траурной церемонии, были приняты административные меры за нарушение правил карантинного режима.
В то же время, сотрудники правоохранительных органов задержали деревенского священнослужителя, присутствовавшего на церемонии.
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