Шесть простых правил, которые помогут спастись от коронавируса

Есть очень простые истины, которые должны, по идее, восприниматься легко и с первого раза. Они не требуют специальных знаний, долгого анализа и наличия высшего образования. Но, как не странно, именно простые истины почему-то дольше всего доходят до сознания.

Это очень хорошо показала нынешняя пандемия. Коронавирус выпятил эту странную особенность человеческой психологии. Совершенно элементарные вещи уже который месяц повторяются специалистами, врачами, политиками, общественными деятелям, руководством страны, но все равно выясняется, что есть необходимость говорить об этом еще и еще раз.

И сейчас мы как раз этим и займемся.

Итак, первое - носите маски. Не слушайте тех, кто говорит об их бесполезности. Подключите логику и подумайте, почему тогда эти средства защиты используют медики, почему на их производство тратятся большие деньги? Почему, если они так бесполезны? И даже если вы считаете ношение маски бесполезной, все равно, выходя из дома, наденьте ее, хотя бы потому, что от вас этого требуют правила особого карантина и за ее отсутствие вам выпишут штраф. Правила вводятся не для удовольствия, а для предотвращения угрозы. Не думаете о себе, подумайте об окружающих.

Второе. Даже как-то неудобно лишний раз об этом напоминать, но одним из самых действенных способов не заразиться и не распространять заразу является мытье рук. Мойте руки или используйте дезинфицирующие средства. Их можно приобрести в любой аптеке и даже маркете. Не отворачивайтесь и не укорачивайтесь от предложения побрызгать ваши руки в магазине санитайзером. Ничего унизительного тут нет.

Третье. Еще один момент, о котором неудобно напоминать - настолько это элементарно. Не кашляйте и не чихайте на находящихся рядом. Во-первых, это неприлично, во-вторых, вы можете оказаться носителем вируса и заразить кого-то. Совсем не обязательно, чтобы ваш вирус назывался COVID-19, это может быть грипп, который тоже заразен. К тому же, не пройдя тест, вы не можете быть в чем-то уверены на сто процентов. Поэтому не способствуйте распространению инфекции, чихайте и кашляйте в сгиб локтя - не в ладони. И ни в коем случае не опускайте маску, чтобы чихнуть, как делают многие, причем, в общественном транспорте, наводя панику на людей. Вы ее не для красоты надеваете.

Четвертое. Как бы вы не были рады видеть старого друга или родственника, не следует до завершения пандемии бросаться друг другу в объятия. У нашей молодежи, как известно, есть такая особенность - целоваться при встрече с друзьями и подружками. Ничего страшного в другое время в этой особенности нет, но сейчас она может быть даже, не побоимся этого слова, смертельно опасна. Стоит удержаться также от рукопожатий.

Пятое. Необходимо не только мыть руки, но и обрабатываться дезинфицирующими средствами рабочее место. Не будет смысла в облитых спиртом руках, если не проделать того же с клавиатурой и мышкой в офисе. В некоторых организациях сотрудников заставляют работать в перчатках. Такой необходимости можно избежать, если внимательно следить за своим рабочим местом. Вам же будет спокойнее. Приходя домой из магазина, желательно обработать покупки. Хотя занятие это нудное и трудоемкое, но делать это имеет смысл.

Шестое. Пожалуй, это самое сложное. Дистанция! Как удержать дистанцию, например, в переполненном автобусе? Это совершенно нереально. И тут очень важно соблюдение правил, изложенных в пунктах первом и третьем. Но на улице и в магазине мы можем контролировать ситуацию. Старайтесь избегать многолюдных улиц и толпы, на остановках не кучкуйтесь. То же относится и к очередям в супермаркетах. Придерживайтесь обозначенных на полу меток. Да, обязательно найдутся те, кто постарается воспользоваться этим "пробелом" и прорваться без очереди. В этом случае не стоит молчать, а следует обратить внимание нарушителя на нарушение и отправить в конец очереди. Сейчас, когда невидимая угроза нависла над каждым, самое подходящее время для того, чтобы побороть некоторые неприятные привычки, такие, как то же неумение стоять в очереди.

В заключение отметим, что общественность могла и все еще может сделать очень многое для того, чтобы остановить распространение вируса. Соблюдением вышеизложенных простых правил лично и побуждая к этому других. Не будет ничего зазорного, если вы одерните сморкающегося у вас над ухом человека, если потребуете от тех, кто прилип к вам в автобусе, надеть маску, вернете к порядку желающего протиснуться в просвет сохраняемой вами социальной дистанции нахала. Каждый член общества должен быть заинтересован в том, чтобы правила соблюдались всеми. От этого зависит здоровье, а порой и жизнь очень многих, в том числе близких нам людей. И, конечно, нас самих.

Лейла Таривердиева