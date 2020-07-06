«Эффект матового стекла может быть и у людей с отрицательными анализами на COVID-19»

"Иногда результаты обследования пациентов с коронавирусом первоначально могут быть отрицательными, но позже могут превратиться в положительные. Поэтому во многих странах компьютерная томография (КТ) проводится независимо от ответа анализов".

Как передает Day.Az, об этом заявил директор медицинского учреждения "Yeni klinika" Парвиз Аббасов в интервью Real TV.

По его словам, это заболевание возникает после полного или частичного прогрессирования: "Неоднократно у ряда пациентов при проведении компьютерной томографии легких (КТ) в результате наблюдался эффект "матового стекла", присущий больным с COVID-19. Их следует считать пациентами с коронавирусом, и лечение следует начинать в тот же день. У нас много таких пациентов. Даже до конца результат ответа на их тест был отрицательным".