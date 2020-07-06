«Эффект матового стекла может быть и у людей с отрицательными анализами на COVID-19» - ЗАЯВЛЕНИЕ врача
"Иногда результаты обследования пациентов с коронавирусом первоначально могут быть отрицательными, но позже могут превратиться в положительные. Поэтому во многих странах компьютерная томография (КТ) проводится независимо от ответа анализов".
Как передает Day.Az, об этом заявил директор медицинского учреждения "Yeni klinika" Парвиз Аббасов в интервью Real TV.
По его словам, это заболевание возникает после полного или частичного прогрессирования: "Неоднократно у ряда пациентов при проведении компьютерной томографии легких (КТ) в результате наблюдался эффект "матового стекла", присущий больным с COVID-19. Их следует считать пациентами с коронавирусом, и лечение следует начинать в тот же день. У нас много таких пациентов. Даже до конца результат ответа на их тест был отрицательным".
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