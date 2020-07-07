Опубликован список стран, где предпочитают учиться азербайджанские студенты

В этом учебном году зарубежное образование по государственной линии получили 807 азербайджанских студентов против 751 человека в 2018-2019 учебном году, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для учебы за рубежом по государственной линии граждане Азербайджана более остальных выбирают турецкие вузы. Если в 2013-2014 учебном году там учились 1 024 азербайджанских студента, то в последующие годы это число сократилось, и в 2019-2020 учебном году их 237.

Второй страной, которой граждане Азербайджана отдают предпочтение при получении образования - Россия.

В 2013-2014 году здесь обучалось 377 азербайджанских студентов, а в 2019-2020 году - 197.

В этом учебном году многократно выросло число азербайджанских студентов, обучающихся в Венгрии, если в прошлом году там обучался один человек по государственной линии, то в 2019-2020 учебном году эта цифра выросла до 178.

Также азербайджанские студенты предпочитают учиться в Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах и других европейских странах.

Согласно статистике, в этом учебном году по государственной линии в Великобритании обучается 31 азербайджанский студент, в Китае - 62, Германии - 17, Канаде - 30, Беларуси - 12, Нидерландах - 2, Корее - 2 и в Украине - 3 и т.д.