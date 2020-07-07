https://news.day.az/society/1251480.html В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 вылечившихся, 7 человек скончались
В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 вылечившихся, 7 человек скончались
В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 вылечившихся, 7 человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 374 факта заражения коронавирусной инфекцией. 12 635 человек вылечились, 265 скончались, 8 474 продолжают лечение в больницах особого режима.
За последние сутки проведено 7 102 теста на коронавирус, за минувший период - 529 875 тестов.
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