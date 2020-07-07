В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 вылечившихся, 7 человек скончались

В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 вылечившихся, 7 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 374  факта заражения коронавирусной инфекцией. 12 635 человек вылечились, 265 скончались, 8 474 продолжают лечение в больницах особого режима. 

За последние сутки проведено 7 102 теста на коронавирус, за минувший период - 529 875 тестов.