Шаргия Гусейнова: Призываю каждого проявлять ответственность перед семьей, обществом и государством

Мощнее и лучше того, что делает наш Президент Азербайджана Ильхам Алиев и быть уже не может. Он делает все для предотвращения массового распространения коронавируса в стране и лично призывает соблюдать правила карантина.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend один из первых дикторов, мэтр национального телевидения, народная артистка Азербайджана Шаргия Гусейнова.

"Раньше многие не верили в коронавирус, искали зараженных среди близких и знакомых, но как показали события последних дней, многие наконец стали носить маски и серьезно остерегаться. Потому что уже каждый знает масштабы этой трагедии, среди близких и родных есть зараженные и, к большому сожалению, жертвы. Слава Богу, что мы живем в стране, где Президент заботится о нас. Посмотрите сколько в период пандемии создано специализированных центров по борьбе с коронавирусом, привлечены все медицинские силы страны и государственные ресурсы, малообеспеченным оказывается социальная помощь. Глава государства сказал, что сегодня на первом месте здоровье граждан, даже несмотря на серьезный ущерб экономике", - отметила Шаргия Гусейнова.

По словам народной артистки, в эти дни никто не может оставаться в стороне от проблемы, необходимо помогать нуждающимся, соседям, друзьям, строго следовать правилам карантина.

"Я стараюсь придерживаться всех правил карантина и социальной изоляции, онлайн преподаю сотрудникам телеканала CBC. А когда выхожу по бытовым делам, обязательно надеваю маску, перчатки, пусть жарко, но это необходимо для защиты от заражения, а возвращаясь тщательно мою руки. Надо именно тщательно мыть руки, а не для "галочки" - это же для нашей безопасности.

Один близкий нам человек живет в Германии и рассказывает, что там нет ограничений, но самосознание и дисциплина людей на очень высоком уровне. В обязательном порядке все держат социальную дистанцию, все в масках, в магазины заходят по одному, остальные терпеливо дожидаются снаружи. Никаких мощных призывов соблюдать карантин нет, потому что каждый понимает серьёзность положения. Один раз сказали - народ понял и сделал! Все! Поэтому призываю каждого быть прежде всего дисциплинированным и проявлять ответственность перед семьей, обществом и государством!", - добавила Шаргия Гусейнова.