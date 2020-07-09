https://news.day.az/society/1252161.html В Азербайджане еще у одного врача выявлен коронавирус - ФОТО
В Азербайджане еще у одного врача выявлен коронавирус - ФОТО
Еще один врач, борющийся с COVID-19, заразился коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла госпитализирован с высокой температурой. Об этом сообщили его коллеги.
Отмечается, что Эльнур Абдулла несколько месяцев занимался лечением больных коронавирусом. О том, что он заражен вирусом, стало известно несколько дней назад.
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