В Азербайджане еще у одного врача выявлен коронавирус

Еще один врач, борющийся с COVID-19, заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла госпитализирован с высокой температурой. Об этом сообщили его коллеги.

Отмечается, что Эльнур Абдулла несколько месяцев занимался лечением больных коронавирусом. О том, что он заражен вирусом, стало известно несколько дней назад.