https://news.day.az/society/1252521.html TƏBİB прокомментировал вопрос открытия пляжей
TƏBİB прокомментировал вопрос открытия пляжей
Вопрос, связанный с пляжами, беспокоит всех.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.
По ее словам, если пляжи будут объявлены открытыми, то наплыв будет большим: "Кого-то впускать, а кого-то нет, неправильно. И здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Главная цель - не допустить массового скопление людей. Этот вопрос под контролем, и мы стараемся его решить".
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