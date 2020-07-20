В известном британском радио-шоу представлен репортаж о Евлахе

В известном британском радио-шоу "A World in London" онлайн-платформы Mixcloud представлен репортаж об азербайджанском городе Евлах - The Interloper's Guide to Yevlakh (Azerbaijan), сообщил Trend лауреат всероссийских и международных конкурсов, уроженец Азербайджана, гитарист с мировым именем Ровшан Мамедгулиев, передает Day.Az.

Репортаж представлен в рамках проекта "Малоизвестные города мира" и сопровождается композициями одного из великих джазовых пианистов XX века, основателя азербайджанского джаз-мугама Вагифа Мустафазаде, народных артистов Азербайджана Айгюн Кязымовой и Зульфии Ханбабаевой, группы Coldünya и гитариста Ровшана Мамедгулиева.

"Хотя я и родился в Баку, но мой отец из Евлаха. Поэтому было очень приятно, что репортаж был посвящен этому городу. Сюжет передачи построен на повествовании трех ведущих (Join Kevin Acott, Harvey Wells and Alban Low), каждый из которых рассказывает свою историю, побывав в городе или регионе", - сказал Ровшан Мамедгулиев.