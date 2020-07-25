В некоторых частях Баку установлены полицейские посты

В Баку установлены мобильные посты, сообщает в субботу Day.Az.

С утра в нескольких направлениях на автомобильных дорогах столицы усилен контроль за движением автомобилей.

Сотрудники государственной дорожной полиции проверяют на постах разрешения водителей и пассажиров, лица, у которых нет разрешения на выход из дома, через посты не пропускаются.

С сегодняшнего утра также усилен контроль пешеходов на автобусных остановках, в крупных маркетах и на улицах.

Контроль будет осуществляться сегодня и завтра.