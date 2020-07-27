Заслуженный артист Бахрам Багирзаде выписан из больницы.

Об этом, как передает Day.Az, АПА сообщила супруга Б.Багирзаде Шахла Багирзаде.

Она сказала, что Б.Багирзаде был выписан сегодня.

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к ИВЛ, увеличения сатурации не было не достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО.

ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

1 июля Б.Багирзаде был отключен от ЭКМО.

Лечение Бахрама Багирзаде находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.