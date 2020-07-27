Стали известны школы, показавшие самые высокие результаты на экзаменах 10 июля

Стали известны школы, показавшие самые высокие результаты на вступительных экзаменах, проведенных 10 июля 2020 года для выпускников прошлых лет (в том числе вступительных (выпускных) экзаменов для выпускников нынешнего года и по иностранному языку).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, среди участников экзаменов самый высокий результат показал выпускник нынешнего года общеобразовательной средней школы села Алчабулаг Ярдымлинского района, набравший 266.2 баллов. На втором месте выпускник прошлых лет общеобразовательной средней школы №1 села II Нугеди Губинского района - 260.6 баллов.

Третье место занял выпускник прошлых лет общеобразовательной средней школы №5 города Сабирабад - 258.5 баллов.