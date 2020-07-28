Опыт и молодость

"В речи главы государства во время онлайн-приема нового министра образования прозвучали, на мой взгляд, узловые моменты, связанные с кадровым потенциалом и реформой системы образования нашей страны. Совершенно правильно было отмечено, что система образования должна состоять из высококвалифицированных опытных преподавателей и представителей молодого поколения. Этот синтез должен служить дальнейшему реформированию, качественному совершенствованию всей образовательной системы Азербайджана".

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо отметил, что цифровизация, современные технологии делают некоторые предметы и специальности ненужными, они остаются в прошлом. Надо четко разделять все эти нюансы и тонкости и двигаться дальше, идти вперед, совершенствовать образовательную систему, отказываться от тех предметов, которые преподавались в прошлом и практически изжили себя.

Это, считает Садыхов, могут делать только профессиональные кадры, кадры новой формации, которые не отягощены грузом прошлого и деятельность которых нацелена в будущее. Именно там находятся те конкретные цели и задачи, к которым мы стремимся.

"Хорошо помню, как стоял когда-то вопрос о необходимости возвращения студентов в Азербайджан после обучения в зарубежных вузах, и даже ставились условия в виде обязательной отработки на Родине после окончания в течение 5-10 лет. Это в корне неправильно, и Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо обратил внимание на то, что представители азербайджанской молодежи могут оставаться за рубежом и достойно представлять нашу страну. Они могут пользоваться значительным авторитетом, получив знания в авторитетных вузах, но при одном условии - не порывать связей с Родиной, не забывать, какой народ они представляют.

В то же время они должны помнить, что за ними стоит сильное государство, которое заинтересовано в том, чтобы они занимали ведущие позиции в различных сферах социально-экономического формата и не теряли связи со своей страной", - сказал наш собеседник.

Фикрет Садыхов также подчеркнул, что сегодня, в век высоких технологий, преподавательский потенциал тоже должен совершенствоваться и реформироваться, идти в ногу с требованиями времени. Это залог успеха и прогресса, движения в современное будущее. Кто мыслит старыми категориями, не может быть в рядах тех, кто заходит сегодня в аудиторию, сказал в заключение профессор Западно-Каспийского университета.

Лейла Таривердиева