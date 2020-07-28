В Гяндже 5 029 лиц нарушили карантин, 12 человек арестованы

Сотрудники правоохранительных органов Гянджи продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил особого карантинного режима.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Так, сотрудники Гянджинского ГУВД и Внутренних войск проводят рейды и профилактические мероприятия.

В ходе проведенных рейдов были выявлены нарушители.

Было установлено, что 5 029 человек нарушили требования особого карантинного режима. 5 014 из них были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Решением суда в отношении 12 лиц избрана мера наказания в виде административного ареста. 30 нарушителей являются владельцами объектов общественного питания.