Оштрафованы председатели муниципалитетов Сумгайыта и Новханы

Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) продолжают принимать меры по пресечению нарушения санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередных рейдов, проведенных 31 июля в городе Сумгайыт и Абшеронском районе в дачном массиве и на территории села Новханы были выявлены факты скопления бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных проступках (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении директора супермаркета "Араз", находящегося в дачном массиве Новханы Э.Ахмедова, председателя муниципалитета Новханы Ш.Тагиева и председателя муниципалитета Сумгайыта С.Асадова были составлены протоколы.

Э.Ахмедов оштрафован на 8.000 манатов, Ш.Тагиев и С.Асадов - на 3.000 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.