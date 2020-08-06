Жителям 13 районов и городов Азербайджана вновь выплатят по 190 манатов

Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, будет осуществляться очередная мера социальная поддержки в период пандемии - программа единовременной выплаты в размере прожиточного минимума (190 манатов) по 13 городам и районам (в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах), где действует ужесточенный особый карантинный режим, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в связи с этим в Кабинет министров был представлен новый проект постановления, подготовленный Министерством труда и социальной защиты населения.

"Выплаты будут предоставляться лицам, у которых зарегистрированный при онлайн-обращении в связи с единовременными выплатами адрес фактического проживания относится к городам Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронскому, Бардинскому, Геранбойскому, Гейгельскому, Хачмазскому и Сальянскому районам. Эти выплаты будут охватывать 278 тысяч человек, среди которых неофициально работающие малообеспеченные лица, безработные и потерявшие работу в период особого карантинного режима в данных регионах. На эти цели будет потрачено 53 миллиона манатов.

Средства будут переведены на выданные в мае для получения единовременной выплаты банковские карты этих граждан, им будет отправлена официальная информация. Дополнительная информация о начале перечисления выплат будет предоставлена", - отмечается в сообщении.