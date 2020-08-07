В Джалилабаде предотвращена попытка незаконных раскопок

Предотвращены незаконные раскопки на территории исторического памятника в Джалилабаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пятницу пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнли.

По его словам, речь идет об археологическом памятнике "Qazan köşkü", расположенном в селе Мусали Джалилабадского района. Он включен в список недвижимых памятников истории и культуры.

"В результате совместных усилий Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия и Управления полиции Джалилабадского района были задержаны лица, проводившие незаконные раскопки", - сказал Гусейнли.

Отметим, что средневековый памятник "Qazan köşkü", расположенный на высоком холме, являлся на протяжении истории наблюдательным пунктом, крепостью и убежищем.